Cagliari Juventus formazioni ufficiali | nuovo ruolo per Danilo

(Di domenica 14 marzo 2021)– Ci siamo. Alle 18.00 si sfideranno. I bianconeri di Pirlo dopo l’eliminazione in Champions e soprattutto dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino devono assolutamente vincere. Il tecnico come sempre deve fare a meno di ben 4 calciatori, tra Buffon, Ramsey, Dybala e Bentancur.per, Pirlo lo prova a centrocampo., chi gioca Tantissime novità di. Pirlo conferma Szczesny in porta con Cuadrado a destra, De Ligt e Chiellini centrali con Alex Sandro a sinistra. Kulusevski a centrocampo con Chiesa sugli esterni. Coppia inedita ...

Le formazioni ufficiali di(3 - 5 - 2) : Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Zappa; Simeone, J. Pedro. Allenatore : Semplici. A ...(3 - 5 - 2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Simeone.(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; ...La Juventus fa visita al Cagliari nella sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A con l'intenzione di lasciarsi alle spalle l'eliminazione in Champions League. Pirlo è costretto a fare di ...Alle 18 scenderanno in campo Cagliari e Juventus, per la partita delle 18 di questa ottava giornata del girone di ritorno di Serie A. Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, ...