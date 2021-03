Cagliari-Juventus 1-3 | Ronaldo risponde alle critiche

(Di domenica 14 marzo 2021) Lacala il tris ain 32? minuti, con unin versione cannibale. Pirlo cambia modulo e vota la spregiudicatezza Latrova la terza vittoria consecutiva in Serie A, superando ilsenza molti problemi. I sardi soffrono nel primo tempo, ma si riprendono nella ripresa. Madama la chiude in 32 minuti per poi gestirla, con qualche errore tecnico e di lucidità. La partita Pirlo schiera una formazione molto più offensiva e con un carattere maggiormente europeo. un 4-2-3-1 con tecnica e velocità a fare da padrone, con Danilo a dare equilibrio a centrocampo. Ilcon una formazione più solida, ma solo sulla carta, visti i numerosi spazi concessi dagli avversari. Al 10? Cristianosblocca il ...

Commenta per primo1 - 3 (primo tempo 0 - 3) Marcatori: 10' & 25' (rig), 33' p.t Ronaldo (J), 16' s.t Simeone (C) Assist: 10' p.t Cuadrado (J), 16' s.t Zappa (C)(3 - 5 - 2): Cragno; ...Commenta per primo Lapo Elkann celebra Cristiano Ronaldo dopo la tripletta ale la vittoria dellaper 3 - 1 in seguito all'eliminazione in Champions League contro il Porto. Questo il suo post su Twitter :I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i rossoblù e i bianconeri: pagelle Cagliari Juve ...Cristiano Ronaldo rifiuta l’intervista post partita: «Non parlo». L’attaccante della Juventus ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ...