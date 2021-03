Cagliari-Juventus 1-3, la diretta: CR7 scatenato, cala il tris. Simeone accorcia le distanze (Di domenica 14 marzo 2021) La Juve cerca una reazione dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, ma inseguire i tre punti alla Sardegna Arena non sarà facile per Pirlo. I bianconeri hanno un centrocampo... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 marzo 2021) La Juve cerca una reazione dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, ma inseguire i tre punti alla Sardegna Arena non sarà facile per Pirlo. I bianconeri hanno un centrocampo...

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - chirichampions : ????¡GOL DE CRISTIANO RONALDO! Se adelanta la JUVENTUS ante el Cagliari (0-1) #SerieA - Bubu_Inter : RT @ZZiliani: È vero, si torna sempre sul luogo del delitto. Ma rivedere #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus dopo gli orrori del 2018,… - Juve_MP : Line-ups: Cagliari v Juventus: Juventus look to Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa and Dejan Kulusevski, but Caglia… -