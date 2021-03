Cagliari-Juventus 0-3 | la diretta | CR7 scatenato | cala il tris

(Di domenica 14 marzo 2021) La Juve cerca una reazione dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, ma inseguire i tre punti alla Sardegna Arena non sarà facile per Pirlo. I bianconeri hanno un centrocampo...

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - juventusfc : ?? Sguardo ai nostri prossimi avversari ?? Focus sul @CagliariCalcio: - sevki28 : RT @futbolarena: 35' Cagliari 0-3 Juventus ? 10' Cristiano Ronaldo ? 25' Cristiano Ronaldo ? 32' Cristiano Ronaldo - EuSouMano0 : #CR7 3 x 0 Cagliari ... #DomingoDetremuraSDV #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

Così Fabio Paratici risponde alla voce sul futuro di CR7 prima disi stanno riscaldando, il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, commenta le recenti voci che si sono accavallate in questi giorni su Ronaldo e il suo futuro, ai microfoni ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventisettesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.1' - Primo cross dalla sinistra di Alex Sandro, Cragno anticipa tutti senza problemi. 18:01 - Calvarese fischia l'inizio , è cominciata Cagliari-Juventus. 17:57 - La Juventus è entrata in questo ...