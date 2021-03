Cagliari-Juventus 0-1 | la diretta | la sblocca Ronaldo

(Di domenica 14 marzo 2021) La Juve cerca una reazione dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, ma inseguire i tre punti alla Sardegna Arena non sarà facile per Pirlo. I bianconeri hanno un centrocampo...

Serie A: in campoLIVELE FORMAZIONI(3 - 5 - 2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. All. Semplici(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, ...1' - Primo cross dalla sinistra di Alex Sandro, Cragno anticipa tutti senza problemi. 18:01 - Calvarese fischia l'inizio , è cominciata Cagliari-Juventus. 17:57 - La Juventus è entrata in questo ...Il dirigente della Juventus, Fabio Paratici ha parlato a margine della sfida odierna soffermandosi anche sul futuro di Ronaldo ...