Cagliari Juve LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 14 marzo 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Juve si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Cagliari Juve 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Juve 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Alla Sardegna Arena, ilvalido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Alla “Sardegna Arena”,si affrontano nelvalido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

juventusfc : ?? Sguardo ai nostri prossimi avversari ?? Focus sul @CagliariCalcio: - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo voglia di far vedere che siamo la Juve e che vogliamo giocarci il campionato fino alla… - Dalla_SerieA : Cagliari-Juve: Ronaldo contro Godin è una sfida infinita - - Dalla_SerieA : Diretta Cagliari-Juve ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - -