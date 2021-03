Cagliari, Giulini: «Sono deluso. Ronaldo? Regolamento chiaro» (Di domenica 14 marzo 2021) Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. Le sue parole Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Cagliari NEWS 24 PRESTAZIONE – «Non credo che abbiamo fatto una buona partita, non ci abbiamo messo quella ferocia e cuore che ci dobbiamo mettere se ci dobbiamo salvare. Ci giochiamo tantissimo con lo Spezia, non abbiamo preso neanche un giallo e questo riassume un po’ la partita che abbiamo fatto». CRAGNO Ronaldo – «Sono sicuramente deluso dalla prestazione e dalla non espulsione di Ronaldo che poteva cambiare la partita. Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tommaso, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. Le sue parole Tommaso, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Non credo che abbiamo fatto una buona partita, non ci abbiamo messo quella ferocia e cuore che ci dobbiamo mettere se ci dobbiamo salvare. Ci giochiamo tantissimo con lo Spezia, non abbiamo preso neanche un giallo e questo riassume un po’ la partita che abbiamo fatto». CRAGNO– «sicuramentedalla prestazione e dalla non espulsione diche poteva cambiare la partita. Il ...

Advertising

MomentiCalcio : Cagliari, il presidente Giulini non ci sta: “Brutta prova, ma Cristiano Ronaldo andava espulso” - ParmeshSriv : RT @sportface2016: +++#Cagliari, #Giulini non ci sta: 'Sono deluso sia dalla prestazione che dalla non espulsione di #Ronaldo che poteva ca… - 10_cosimo : RT @nonleggerlo: “Sono deluso dall’atteggiamento e dalla prestazione dei nostri giocatori, ma sono anche deluso dalla non-espulsione di #Ro… - sportli26181512 : Cagliari, rabbia Giulini: 'Ronaldo andava espulso, il regolamento parla chiaro': Cagliari, rabbia Giulini: 'Ronaldo… - Spezia_1906 : ???? Dalla Sardegna il presidente del #Cagliari non ci sta ?? 'Mi aspetto ben altro contro lo #Spezia ?? -