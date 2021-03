Cadillac XT4 amplia la propria gamma con l’arrivo in Italia del modello 2.0 turbo benzina da 230 cv (Di domenica 14 marzo 2021) La nuova versione turbo benzina affiancherà la versione spinta dal motore 2.0 turbodiesel introdotta sul mercato lo scorso mese di ottobre 2020. La nuova Cadillac XT4 dispone di un propulsore con turbocompressore a doppio flusso per avere la miglior coppia possibile anche alle basse velocità e di tecnologia stop/start. Il motore eroga ben 230 CV (169 kW) a 5.000 giri/min e una coppia massima di 350 Nm disponibile da soli 1.500 fino a 4.000 giri/min. La sua curva di coppia garantisce alla XT4 una sorprendente reattività anche a regimi molto bassi.La trasmissione è automatica a 9 rapporti, con tecnologia Electronic Precision Shift e comandi al volante che contribuiscono a limitare consumi ed emissioni rispettivamente tarati a 10,0 litri ogni 100 km e 228 g/km di CO2 secondo gli standard WLTP. Sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) La nuova versioneaffiancherà la versione spinta dal motore 2.0diesel introdotta sul mercato lo scorso mese di ottobre 2020. La nuovaXT4 dispone di un propulsore concompressore a doppio flusso per avere la miglior coppia possibile anche alle basse velocità e di tecnologia stop/start. Il motore eroga ben 230 CV (169 kW) a 5.000 giri/min e una coppia massima di 350 Nm disponibile da soli 1.500 fino a 4.000 giri/min. La sua curva di coppia garantisce alla XT4 una sorprendente reattività anche a regimi molto bassi.La trasmissione è automatica a 9 rapporti, con tecnologia Electronic Precision Shift e comandi al volante che contribuiscono a limitare consumi ed emissioni rispettivamente tarati a 10,0 litri ogni 100 km e 228 g/km di CO2 secondo gli standard WLTP. Sul ...

