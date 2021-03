Cade in montagna con la e-bike e si frattura il ginocchio: 62enne in ospedale (Di domenica 14 marzo 2021) Si è fatto male domenica mattina, mentre era in montagna con la e-bike, in territorio di Villa di Serio. Un uomo di 62 anni si trovava lungo un sentiero impervio, verso la località Forcella del Cagnolo, quando è caduto e ha riportato la sospetta frattura di un ginocchio. La chiamata di attivazione per il Soccorso alpino è arrivata intorno alle 11,15. Poco dopo le squadre lo hanno raggiunto e messo in sicurezza. È stato valutato da un infermiere e poi portato fino all’ambulanza con la barella portantina per essere trasportato all’ospedale di Alzano Lombardo. L’intervento si è concluso in poco meno di un paio d’ore. Leggi su bergamonews (Di domenica 14 marzo 2021) Si è fatto male domenica mattina, mentre era incon la e-, in territorio di Villa di Serio. Un uomo di 62 anni si trovava lungo un sentiero impervio, verso la località Forcella del Cagnolo, quando è caduto e ha riportato la sospettadi un. La chiamata di attivazione per il Soccorso alpino è arrivata intorno alle 11,15. Poco dopo le squadre lo hanno raggiunto e messo in sicurezza. È stato valutato da un infermiere e poi portato fino all’ambulanza con la barella portantina per essere trasportato all’di Alzano Lombardo. L’intervento si è concluso in poco meno di un paio d’ore.

