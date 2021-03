Bundesliga | il Lipsia si ferma con l’Eintracht | 1-1 che fa piacere al Bayern

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 marzo 2021) Finisce in parità la sfida delle 15.30 in, si sfidavano due delle prime quattro in classifica:ed Eintracht Francoforte. Passano prima gli uomini di Nagelsmann, apre le marcature Forsberg al 47’, pareggia poco dopo l’ora di gioco Kamada. Sorride ilMonaco, che aumenta il suo vantaggio in vetta, ora la squadra di Flick è a +4. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.