Bundesliga, il Bayern Monaco vince e va in fuga. Pari Lipsia

Bundesliga, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) – Bundesliga: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale.

Bundesliga, i risultati della venticinquesima giornata Nell'anticipo della venticinquesima giornata di Bundesliga l'Augsburg ha vinto 3-1 contro il Borussia Monchengladbach. Nelle sfide delle 15.30 del sabato nessun problema per Bayern Monaco e Wolfsburg che vincono contro Werder Brema e Schalke 04. Bene anche Union Berlino e Mainz. Successo anche per il Borussia Dortmund che ...

