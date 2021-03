(Di domenica 14 marzo 2021)(GERMANIA) - Brutto stop delin casa, a sorpresa vince l' Arminia Bielefeld 2 - 1. Koe imprevisto per gli uomini di Bosz che non rispondono alle vittorie di ...

Advertising

sportli26181512 : Leverkusen-DSC Arminia Bielefeld 1-2: Successo a domicilio del DSC Arminia Bielefeld sul Bayer Leverkusen. Nel matc… - sportli26181512 : #Bundesliga, al Bayer Leverkusen non basta Schick: ko pesante: Vince l'Arminia Bielefeld 2-1 alla Bayer Arena grazi… - sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: il #BayerLeverkusen cade in casa, l'#ArminiaBielefeld passa 2-1 alla BayArena - sportli26181512 : Monchengladbach-Leverkusen 0-1: Una rete di Schick fa felice il Bayer Leverkusen. Nel match della ventiquattresima… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Bayer

Corriere dello Sport.it

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Brutto stop delLeverkusen in casa, a sorpresa vince l' Arminia Bielefeld 2 - 1. Ko pesante e imprevisto per gli uomini di Bosz che non rispondono alle vittorie di Wolfsburg e Borussia Dortmund e che ora ...... 6 competizioni e 6 trofei vinti: la, Coppa Nazionale, Supercoppa Nazionale, Champions ... Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk Gruppo C :Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer - Sheva,...La domenica di Bundesliga inizia con una sorpresa. Il Bayer Leverkusen, nel lunch match delle 13:30 cade in casa contro l’Arminia Bielefeld: la neopromossa si impone 2-1 alla Bay Arena grazie alle ...L’Arminia Bielefeld passa 2-1 alla BayArena contro il Bayer Leverkusen nel match valevole per la venticinquesima giornata di Bundesliga 2020/2021, grazie alle reti siglate da Ritsu Doan e Masaya ...