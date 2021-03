"Breaking news". Impensabile: il brutale sfottò a Bruno Vespa su Rai 3, appare questa "cosina". Lui che dice? | Guarda (Di domenica 14 marzo 2021) Riavvolgere il nastro fino a ieri pomeriggio, sabato 13 marzo. E come ogni sabato, in onda su Rai 3 ecco Tv Talk, il programma tutto dedicato al mondo della televisione, un grande classico di Viale Mazzini. E, ospite in collegamento, ecco Bruno Vespa, il giornalista e conduttore di Porta a Porta su Rai 1. Ma Bruno Vespa, come è noto, è anche uno scrittore: ogni anno, infatti, pubblica libri di approfondimento storico o di cronaca politica. E perché mai si parla dei libri di Vespa? Presto detto, perché per una volta... non se ne parla. Con ironia, infatti, l'account Twitter di Tv Talk ha rilanciato il cinguettio che potete vedere qui sotto: "Breaking news. Bruno Vespa è stato ospite a Tv Talk senza un libro". Evidente l'ironia: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Riavvolgere il nastro fino a ieri pomeriggio, sabato 13 marzo. E come ogni sabato, in onda su Rai 3 ecco Tv Talk, il programma tutto dedicato al mondo della televisione, un grande classico di Viale Mazzini. E, ospite in collegamento, ecco, il giornalista e conduttore di Porta a Porta su Rai 1. Ma, come è noto, è anche uno scrittore: ogni anno, infatti, pubblica libri di approfondimento storico o di cronaca politica. E perché mai si parla dei libri di? Presto detto, perché per una volta... non se ne parla. Con ironia, infatti, l'account Twitter di Tv Talk ha rilanciato il cinguettio che potete vedere qui sotto: "è stato ospite a Tv Talk senza un libro". Evidente l'ironia: ...

Advertising

TvTalk_Rai : ++ BREAKING NEWS ++ Bruno Vespa è stato ospite a #tvtalk senza un libro. - Rinaldi_euro : BREAKING NEWS: Il Parlamento Europeo in blackout. Sospesa seduta in Aula e saltati tutti i collegamenti. Fra un con… - you_trend : ?? #BREAKING Via libera da parte di @EMA_News al #vaccino Johnson&Johnson per gli over 18: richiederà una sola dose… - dazebao : Cure palliative: di cosa si tratta? - MMastrantuono : RT @agatamicia: +++ BREAKING NEWS +++ Matteo Renzi querela i propri avvocati che hanno querelato la giornalista sbagliata -