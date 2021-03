Brasile, Gabigol arrestato: l’ex attaccante dell’Inter era nel posto sbagliato (Di domenica 14 marzo 2021) Brasile, Gabigol arrestato dalla polizia: l’ex attaccante dell’Inter è stato sorpreso in un posto nel quale non doveva essere Poche settimane fa è tornato a far parlare di sè per meriti sportivi, perché con il suol Flamengo ha vinto il ‘Brasileirão ‘, lo scudetto brasiliano per il secondo anno di fila. Ma oggi di Gabigol, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 marzo 2021)dalla polizia:è stato sorpreso in unnel quale non doveva essere Poche settimane fa è tornato a far parlare di sè per meriti sportivi, perché con il suol Flamengo ha vinto il ‘irão ‘, lo scudetto brasiliano per il secondo anno di fila. Ma oggi di, L'articolo proviene da Inews.it.

