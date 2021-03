Boxe | morto Marvin Hagler Se ne va il «meraviglioso» del ring

(Di domenica 14 marzo 2021) E'a 66 anni, nella notte fra sabato 13 e domenica 14 marzo,, campione del mondo dei pesi medi unanimemente riconosciuto dal 1980 al 1987 nelle categorie Wbc, Wba e Ibf. Il decesso nella sua casa nel New Hampshire. Soprannominato dai suoi tifosi e ammiratori The Marvelous (in italiano il), era considerato dalla International Boxing Hall of Fame fra i piu' grandi pugili di ogni tempo L'articolo proviene da Firenze Post.

Aveva 66 anni, è stato uno dei più grandi pesi medi di tutti i tempi. Famose le sue battaglie, tra gli altri, con Vito Antuofermo, Thomas ...Addio Marvin Hagler. Laperde uno dei suoi campioni leggendari. Uno dei più grandi pesi medi della storia. E'nella notte nel New Hampshire, come ha fatto sapere la moglie con un post sui social, senza dare ...La leggenda del pugilato Marvin Hagler è morto a 66 anni nella casa di famiglia nel New Hampshire. Lo ha comunicato, con un post su Facebook, la moglie Kay. Hagler fu campione indiscusso dei pesi medi ...La boxe perde uno dei suoi leggendari campioni. E’ morto a 66 anni Marvin Hagler, uno dei più grandi pesi medi della storia. E’ deceduto la notte scorsa nel New Hampshire, come ha fatto sapere la ...