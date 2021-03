Boxe | Magnesi difenderà il Mondiale IBO Superpiuma il 23 aprile | a Zagarolo c’è Bulana

(Di domenica 14 marzo 2021) Torna sul ring Michael ‘Lonewolf’, a più di quattro mesi di distanza dalla vittoriacontro Patrick Kinigamazi. Sarà il sudafricano Khanyle(12-0) il prossimo avversario del campione del mondo dei pesiIBO in un incontro in programma il 23, in provincia di Roma. “Mi aspettavo una sfida importante e guardo al match con serenità”, ha detto il pugile di Palestrina che si sta preparando a Civitavecchia per l’incontro. Per(18-0) una vittoria potrebbe garantire un sogno, magari anche “un match di portata, magari a Las Vegas”, come spiegano dal suo entourage. “Michael è la prova del fatto che abbiamo scelto bene su chi puntare“, ha detto Roberto Massarone, manager della catena del ...

