Borussia Dortmund | per Haaland plusvalenza da record

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilpotrebbe incassare tanti soldi dalla cessione dell'attaccanteche piace a tutti i club più importanti europei. Si fanno stime di quanto valga il norvegese ma comunque vada sarà unadaper il club giallonero che lo pagò 20 milioni quando aveva 19 anni e giocava con il Salisburgo. «Per acquistare oggiservono almeno 120-130 milioni di euro. Poi, come sempre quando si tratta di simili operazioni, dipende dal club che lo vuole e dalle richieste del giocatore». Giovanni Branchini, decano degli agenti italiani ed esperto di mercato internazionale, prova a ipotizzare il futuro del campione norvegese parlando alla Gazzetta dello Sport. Sul possibile addio daBranchini spiega: «Non so, 50 e 50. Lui, se non ...

Michael Zorc, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Die Welt in merito al futuro di Erling Haaland: le sue ...Ilsi riporta in zona Champions con il 2 - 0 all'Hertha, favorito dagli errori del portiere Jarstein. Haaland non è in giornata: un solo tiro e sei tocchi di palla, ci pensano ...In Bundesliga oggi si registra la sconfitta interna del Bayer contro il sorprendente Arminia Bielefeld che venerdì riceverà il Lipsia. Il Borussia Dortmund si riporta in zona Champions con il 2-0 all’ ...Trova la seconda vittoria consecutiva il Manchester City, dopo la sconfitta nel derby la scorsa settimana. Gli uomini di Guardiola vincono in trasferta (0-3) sul campo Fulham. Gara decisa ...