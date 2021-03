Advertising

79_Alessio : RT @romatoday: Bonus Pc da 500 euro: è stato un flop? - AntonellaTellar : Bonus Pc da 500 euro: è stato un flop? - Today_it : Bonus Pc da 500 euro: è stato un flop? - romatoday : Bonus Pc da 500 euro: è stato un flop? - pixel_di : ??+++ ?????? ..un bonus di 100 € per almeno 12 mesi ha tutti quelli sotto 13.500 € di reddito Annuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 500

Today.it

... Paola Pisano, nel tentativo di favorire maggiormente la popolazione in questo nuovo modo di fare istruzione, ha erogato unPC daeuro, il quale permetteva in base al proprio ISEE, di ...... lo 0,23% rispetto alle risorse messe a disposizione della regione, e 12 attivazioni prenotate (per ulteriori 6mila euro), seguita dal Friuli Venezia Giulia (61attivati per 30.euro) ...con l’obiettivo di aumentare i livelli minimi dei montepremi di ATP 250 e 500 fino alla metà dell’anno. Il finanziamento di questa iniziativa è stato ottenuto grazie ad una redistribuzione dell’ATP ...In tutta Italia cittadini denunciano problemi e disservizi per tablet e pc scadenti acquistati tramite Bonus Pc. Con Dad milioni di famiglie danneggiate, l’8% degli studenti non è connesso.