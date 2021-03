Bonaccini si schiera per ora con Letta | ' Figura autorevolissima | inizia una nuova storia'

(Di domenica 14 marzo 2021) Lui è dato come il prossimo segretario in caso di congresso. Ma chissà se la presenza diabbia 'placato' le mire degli ex renziani o se lo scontro sia solo rinviato per un po' di tempo. E...

E Letta potrà stare sereno o no? Il presidente dell'Emilia - Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano, ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio 24, è al momento ...Si racconta di un ex candidato in pectore alla segreteria Stefanosu tutte le furie e l'... Quattro mesi dopo siper il taglio dei parlamentari: 'Voterò sì convintamente' , dice e nel ...Il presidente dell’Emilia Romagna ha parlato ai microfoni di Radio 24 del nuovo segretario del Partito Democratico che sostituirà Nicola Zingaretti dopo le dimissioni dal suo incarico ...In attesa che il dossier consegnato dalla Regione al governo riceva risposta nelle prossime settimane, il piano per creare una filiera vaccinale in Emilia-Romagna approderà in Parlamento. C’è infatti ...