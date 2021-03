Bollettino Covid, più 21mila i contagi. Superati i 3000 ricoveri in terapia intensiva. 2 milioni i vaccinati (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus e 264 i morti in 24 ore. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Covid-19 3.223.142 persone mentre ne sono morte 102.145. I dimessi/guariti in 24 ore sono 9.835, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 2.589.731. L’aumento degli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid-19 in più in carico al sistema sanitario nazionale, è di 11.205. In totale a oggi in Italia sono 531.266 le persone positive al Sars Cov2. Sono 273.966 i tamponi processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso di positività del 7,78%. E’ stato superato il tetto dei tremila pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani. In 24 ore ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus e 264 i morti in 24 ore. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione delo. Dall’inizio dell’emergenza sono stateate dal-19 3.223.142 persone mentre ne sono morte 102.145. I dimessi/guariti in 24 ore sono 9.835, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 2.589.731. L’aumento degli attualmente positivi, ovvero le persone con-19 in più in carico al sistema sanitario nazionale, è di 11.205. In totale a oggi in Italia sono 531.266 le persone positive al Sars Cov2. Sono 273.966 i tamponi processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso di positività del 7,78%. E’ stato superato il tetto dei tremila pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani. In 24 ore ...

