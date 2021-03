Bollettino Covid oggi, domenica 14 marzo: contagi, morti, guariti regione per regione (Di domenica 14 marzo 2021) Ecco il Bollettino sull’emergenza coronavirus aggiornato a domenica 14 marzo per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati ad oggi sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il Covid-19. oggi si registrano nuovi contagi, morti, guariti, tamponi molecolari, () ricoverati in terapia intensiva, () ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono gli attualmente positivi per un totale di . IL Bollettino regione PER regione DI domenica 14 marzo 2021: SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ecco ilsull’emergenza coronavirus aggiornato a14per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati adsono stati resi noti con la consueta pubblicazione del, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il-19.si registrano nuovi, tamponi molecolari, () ricoverati in terapia intensiva, () ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono gli attualmente positivi per un totale di . ILPERDI142021: SportFace.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (13 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - fisco24_info : Covid Marche, oggi 616 contagi: bollettino 14 marzo, i dati: I numeri della regione sull'emergenza Coronavirus: ind… - Adnkronos : #Covid Marche, oggi 616 contagi: bollettino 14 marzo, i dati - umbriajournal_ : Covid bollettino planetario: oltre 119,5 mln contagi nel mondo, in Usa 29,4 mln -