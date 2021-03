Bollettino Coronavirus oggi 14 marzo 2021 | 21 315 casi e 264 morti Lombardia | Emilia | Campania | Piemonte in testa

Advertising

borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - _SiGonfiaLaRete : Coronavirus, il bollettino della Campania del 14 marzo: i dati di oggi - avv_procopio : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 14 marzo: 21,315 nuovi casi e 264 morti - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 14 marzo: 21,315 nuovi casi e 264 morti - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Sicilia: il Bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

in Italia, ildi domenica 14 marzo 2021 : i dati nazionali su dalle ore 17. Intanto, l'Emilia - Romagna ha già comunicato dati da brivido: i nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono ben 3023. Leggi anche >... secondo quanto reso noto nelepidemiologico regionale, stilato come di consueto dalla ... Su 8.951 tamponi sono emersi 1.542 contagiati per l'infezione da. Ieri i nuovi positivi ...Con 1.305 nuovi positivi ai test Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore, lievemente di meno rispetto al giorno prima, i toscani in questo momento affetti dal virus salgono a 24.265. Dall’inizi ...COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2.449 (di cui 323 casi identificati da test ...