Bollettino Coronavirus di Domenica 14 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 7,78% (Di domenica 14 marzo 2021) In data 14 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,66% (ieri +0,82%) con 3.223.142 contagiati totali, 2.589.731 dimissioni/guarigioni (+9.835) e 102.145 deceduti (+264); 531.266 infezioni in corso (+11.205). Ricoverati con sintomi +365 (24.518); terapie intensive +100 (3.082) con 243 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 273.966 tamponi totali (ieri 372.944) di cui 167.974 molecolari (ieri 203.131) e 105.992 test rapidi (ieri 169.813) con 102.855 casi testati (ieri 123.913); 21.315 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 7,78% (ieri 6,98% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 20,72% (ieri 21,03%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.334; Emilia Romagna 3.023; Campania 2.449; Lazio 1.812; Veneto 1.587; ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) In data 14l’incremento nazionale dei casi è +0,66% (ieri +0,82%) con 3.223.142 contagiati totali, 2.589.731 dimissioni/guarigioni (+9.835) e 102.145 deceduti (+264); 531.266 infezioni in corso (+11.205). Ricoverati con sintomi +365 (24.518); terapie intensive +100 (3.082) con 243 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 273.966totali (ieri 372.944) di cui 167.974 molecolari (ieri 203.131) e 105.992 test rapidi (ieri 169.813) con 102.855 casi testati (ieri 123.913); 21.315(target 4.311);totali 7,78% (ieri 6,98% – target 2%);/casi testati 20,72% (ieri 21,03%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.334; Emilia Romagna 3.023; Campania 2.449; Lazio 1.812; Veneto 1.587; ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 marzo: 21.315 nuovi casi e 264 morti - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 21.315 nuovi casi e 264 morti - Felix68852709 : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 21.315 casi e 264 morti. In forte crescita ricoveri e terapie intensive. Il tasso d… -