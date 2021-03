Blue Ivy la figlia di Beyoncé | Gaga e Ariana Grande hanno vinto un Grammy

Leggi su biccy

(Di domenica 14 marzo 2021) C’è chi a 9 anni per il compleanno chiede Emiglio Robot, chi la Playstation e chi un. Questo è il caso diIvy che ha appena ricevuto il suo primodai genitori dalla Recording Academy. Ovviamente sto giocando, la piccolina in quantodi due divinità era ovvio che venisse omaggiata di un mini grammofono dorato e così è stato.Ivy ha trionfato nella categoria di ‘Miglior Video Musicale’, con Brown Skin Girl, che fa parte del progetto The Lion King: The Gift. E adesso ricordate che la piccina ha piùdi Katy Perry, Lana Del Ray e Nicki Minaj (giuro che sto ridendo mentre lo scrivo). D’ora in poi vi rivolgerete aIvy come “Vincitrice di un #s ,Ivy”. pic.twitter.com/6dupn4o9Zc — ...