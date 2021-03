Biella, professore morto dopo il vaccino: il Piemonte sospende AstraZeneca (Di domenica 14 marzo 2021) Biella, professore morto dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca: il Presidente della Regione Piemonte sospende la somministrazione del prodotto. Il Piemonte ferma la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo il decesso di un professore, morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino. La Regione ha deciso, a scopo precauzionale, di sospendere la somministrazione del prodotto contro il Covid. Biella, professore morto dopo il vaccino contro il Covid Il caso di cronaca è avvenuto a ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021)la somministrazione del: il Presidente della Regionela somministrazione del prodotto. Ilferma la somministrazione delil decesso di unpoche orela somministrazione del. La Regione ha deciso, a scopo precauzionale, dire la somministrazione del prodotto contro il Covid.ilcontro il Covid Il caso di cronaca è avvenuto a ...

