Biden chiama | Kim non risponde La bomba Reuters

(Di domenica 14 marzo 2021) La Corea del Nord non ha risposto alle offerte di dialogo degli Stati Uniti. A rivelarlo è l’agenziache cita un alto funzionario dell’amministrazione di Washington. Una notizia che giunge a pochi giorni dal vertice tra alti funzionari statunitensi e cinesi in Alaska e dalla partenza del segretario di Stato Antony Blinken e del segretario alla Difesa Lloyd Austin per il loro primo viaggio internazionale, direzione Giappone e Corea del Sud, Paesi le cui preoccupazioni per l’arsenale nucleare della Corea del Nord sono in cima all’agenda. La fonte, parlando in anonimato, ha offerto pochi dettagli sulla spinta diplomatica statunitense. Ma ha spiegato che ci sono stati sforzi per raggiungere il governo nordcoreano “attraverso diversi canali a partire da metà febbraio, anche a New York”. “A oggi, non abbiamo ricevuto alcuna risposta da Pyongyang”, ha aggiunto. Come ...