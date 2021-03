Biathlon, risultati staffetta mista Nove Mesto 2021: trionfo Norvegia, Italia seconda (Di domenica 14 marzo 2021) La Norvegia vince la staffetta mista di Nove Mesto Na Morave 2021, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. I norvegesi iniziano la gara nel migliore dei modi con Eckhoff, poi le solide frazioni di Roeiseland e i fratelli Boe consentono al quartetto di tagliare il traguardo in prima posizione al termine di una gara letteralmente dominata. Secondo posto per un’ottima Italia, che fin dall’inizio si porta nelle posizioni di testa: il quartetto Vittozzi-Wierer-Windisch-Hofer ottiene così il nono podio nel format. Completa il podio una grande Svezia, che pur senza la formazione tipo conquista il terzo gradino del podio. Si ferma al quarto posto invece la Francia, mentre la Germania paga la brutta frazione di Hinz e chiude ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Lavince ladiNa Morave, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. I norvegesi iniziano la gara nel migliore dei modi con Eckhoff, poi le solide frazioni di Roeiseland e i fratelli Boe consentono al quartetto di tagliare il traguardo in prima posizione al termine di una gara letteralmente dominata. Secondo posto per un’ottima, che fin dall’inizio si porta nelle posizioni di testa: il quartetto Vittozzi-Wierer-Windisch-Hofer ottiene così il nono podio nel format. Completa il podio una grande Svezia, che pur senza la formazione tipo conquista il terzo gradino del podio. Si ferma al quarto posto invece la Francia, mentre la Germania paga la brutta frazione di Hinz e chiude ...

