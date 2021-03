Biathlon oggi | orari | tv | programma | streaming | pettorali Staffette Nove Mesto

(Di domenica 14 marzo 2021) Cala il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di2020-2021 a. Sulle nevi ceche in, domenica 14 marzo, due specialità: la staffetta mista (ore 10.25) e la single mixed (13.45). Nella prima gara l’Italia punterà sulla formazione tipo, vale a dire con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nelle prime due frazioni e a completare il duo Windisch-Hofer, con quest’ultimo capace finalmente di sbloccarsi in Coppa del Mondo, conquistando il podio nella sprint. L’obiettivo del quartetto azzurro è la top-3, cosa che non si verifica dai Mondiali in casa di Anterselva dell’anno scorso. Manco a dirlo, favorita per il successo la Norvegia, mentre la Francia dovrà fare a meno di Jacquelin e la Svezia non potrà contare su Hanna Oeberg. Per quanto riguarda la single mixed, i tecnici azzurri ...

Nove Mesto , 13 marzo 2021 - La consacrazione di Tiril Eckhoff arriva con la vittoria di Nove Mesto : dopo la vittoria nella sprint arriva anche l'ennesima doppietta con l'inseguimento e la norvegese ...Nove Mesto , 12 marzo 2021 - Non arriva la conferma del podio ma l'Italia non può che essere soddisfatta della gara di: dopo il terzo posto nella sprint Lukas Hofer chiude quinto l'inseguimento di Nove Mesto , arrivando fino all'ultimo poligono in gara per sognare addirittura la vittoria. Vince Fillon Maillet che ...SCI DI FONDOQualche metro di troppo ha impedito a Anna Comarella di ottenere uno dei suoi migliori risultati in carriera in Coppa del Mondo. Nella 10 km a tecnica classica mass start di ...Eckhoff non ha mai avuto dubbi sull'esito della gara: ha sempre condotto dal primo all'ultimo metro conscia di avere in mano la situazione, tanto che anche il suo unico errore, nel secondo poligono a ...