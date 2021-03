Biathlon, l’Italia è seconda nella staffetta mista! Domina la Norvegia a Nove Mesto (Di domenica 14 marzo 2021) La Norvegia Domina la staffetta mista della Coppa del Mondo di Biathlon a Nove Mesto Na Morave II, in Repubblica Ceca, ma l’Italia coglie uno splendido secondo posto con una gara solida, nella quale gli azzurri sono sempre stati in posizione da podio, superando la Svezia, terza, e la Francia, quarta. La Norvegia (Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe) Domina fin dalla prima frazione, grazie ad Eckhoff, che fa il vuoto su tutte le avversarie sin dal primo poligono e fa in modo che i compagni di squadra possano gareggiare in solitaria, supportati anche da un’ottima prestazione al tiro (quattro ricariche). Molto bene l’Italia (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Lalamista della Coppa del Mondo diNa Morave II, in Repubblica Ceca, macoglie uno splendido secondo posto con una gara solida,quale gli azzurri sono sempre stati in posizione da podio, superando la Svezia, terza, e la Francia, quarta. La(Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe)fin dalla prima frazione, grazie ad Eckhoff, che fa il vuoto su tutte le avversarie sin dal primo poligono e fa in modo che i compagni di squadra possano gareggiare in solitaria, supportati anche da un’ottima prestazione al tiro (quattro ricariche). Molto bene(Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik ...

Advertising

rise_2010 : @DarioPuppo @max_ambesi Oggi l'Italia ha suonato la Nona sinfonia. #biathlon Lo sport più bello del mondo! - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: Wierer mantiene l’Italia in seconda posizione insieme alla Fra… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 10.25 parte la Staffetta Mista, l’Italia punta decisa al podio #14Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: alle 10.25 parte la Staffetta Mista, l’Italia punta decisa al podio #14Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Single mixed Nove Mesto in DIRETTA: l’Italia si affida a Carrara e Giacomel - #Biathlon #Single… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon l’Italia L'agenda del week-end di Giangiacomo Secchi - 08-12 Gennaio 2021 NEVEITALIA.IT