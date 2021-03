Biathlon | la Svezia vince la staffetta single mixed di Nove Mesto Carrara e Giacomel al 16° posto

(Di domenica 14 marzo 2021) Labatte la Norvegia in volata nelladella Coppa del Mondo diNa Morave II, in Repubblica Ceca, dove l’Italia chiude al 16°. Completano il podio gli Stati Uniti, terzi davanti all’Austria, quarta. La(Linn Persson e Sebastian Samuelsson) completa una gran rimontando sul rettilineo conclusivo ed andando a chiudere in 37’41?4, con 1?5 sulla Norvegia (Ingrid Landmark Tandrevold e Sturla Holm Laegreid), seconda, che conquista però la classifica di specialità. Completano il podio gli Stati Uniti (Susan Dunklee e Sean Doherty), che terminano a 26?1 dalla vetta, mettendosi però alle spalle l’Austria (Lisa Theresa Hauser e Simon Eder), quarta a 40?8, nella ...

De_Sand88 : RT @GDF: #Fiammegialle: #sport #invernali #biathlon Coppa del Mondo Nove Mesto (Rep. Ceca) l'#Italia è d'argento nella staffetta mista 4x6… - GDF : #Fiammegialle: #sport #invernali #biathlon Coppa del Mondo Nove Mesto (Rep. Ceca) l'#Italia è d'argento nella staff… - DanieleRaponi : #biathlon Coppa del Mondo staffetta singola mista #NoveMesto 1 ???? #Svezia 0+7 2 ???? #Norvegia 0+6 3???? #StatiUniti 0+… - DanieleRaponi : #biathlon Coppa del Mondo staffetta mista 4x6 km #NoveMesto 1 ???? #Norvegia 0+4 2 ???? #Italia 0+10 #Vittozzi #Wierer…

Ottavo podio stagionale per l'Italia nella Coppa del mondo di: a Nove Mesto (R. Ceca) c'è solo la Norvegia davanti a Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, ...7 sull'Italia, mentre lacon ...Arriva l'ottavo podio stagionale per l 'Italia nella Coppa del mondo disulla pista ceca di Nove Mesto . Il merito è della staffetta mista composta da Lisa ... mentre lacon Elvira ...La Svezia batte la Norvegia in volata nella staffetta single mixed della Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto Na Morave II, in Repubblica Ceca, dove l’Italia chiude al 16° posto. Completano il ...La Svezia vince la staffetta singola mista di Nove Mesto Na Morave, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon. La coppia svedese utilizza sei ricariche totali e negli ultimi metri ...