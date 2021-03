Biathlon, IBU Cup Obertilliach 2021: Italia quarta nella staffetta single mixed che chiude la stagione (Di domenica 14 marzo 2021) Il Biathlon, dopo la chiusura dei Mondiali junior e youth, ha visto andare in scena l’ultima tappa dell’IBU Cup: ad Obertilliach, in Austria, si è appena conclusa l’ultima gara stagionale, la staffetta single mixed, che ha premiato la Norvegia, prima in 42:10.9, davanti alla Russia, seconda a 20.0, ed alla Francia, terza a 41.4. L’Italia di Rebecca Passler e Daniele Cappellari chiude al quarto posto con un ritardo di 1:05.3 dai vincitori. Per gli azzurri, nel complesso, dieci ricariche utilizzate. RISULTATI staffetta single mixed (TOP 10) 1 NOR – NORWAY 0+11 42:10.9 0.0 60 420 1 – 1 r ERDAL Karoline F 0+3 0+2 0+5 10:25.5 6 10:25.5 6 +30.9 1 – 2 g ANDERSEN Aleksander Fjeld M 0+0 0+1 0+1 8:43.3 1 19:08.8 1 0.0 1 – 1 r ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il, dopo la chiusura dei Mondiali junior e youth, ha visto andare in scena l’ultima tappa dell’IBU Cup: ad, in Austria, si è appena conclusa l’ultima gara stagionale, la, che ha premiato la Norvegia, prima in 42:10.9, davanti alla Russia, seconda a 20.0, ed alla Francia, terza a 41.4. L’di Rebecca Passler e Daniele Cappellarial quarto posto con un ritardo di 1:05.3 dai vincitori. Per gli azzurri, nel complesso, dieci ricariche utilizzate. RISULTATI(TOP 10) 1 NOR – NORWAY 0+11 42:10.9 0.0 60 420 1 – 1 r ERDAL Karoline F 0+3 0+2 0+5 10:25.5 6 10:25.5 6 +30.9 1 – 2 g ANDERSEN Aleksander Fjeld M 0+0 0+1 0+1 8:43.3 1 19:08.8 1 0.0 1 – 1 r ...

