Belen “fuori di seno” a C’è posta per te, il vestito trasparente senza reggiseno spiazza i fan: «Si vede tutto…» (Di domenica 14 marzo 2021) Belen “fuori di seno” a C’è posta per te, il vestito trasparente senza reggiseno fa impazzire i fan: «Si vede tutto…». Stasera in onda su Canale 5, l’ultima puntata del programma condotto Maria De Filippi. La prima persona a mandare la posta è Luciana Littizzetto. La comica convoca Belen, Veronica Peparini con il fidanzato ballerino Andrea Muller e Gemma per avere consigli su come trovare un fidanzato più giovane. La prima delle tre destinarie della busta a entrare in studio è Belen, in attesa della secondogenita. Ma la showgirl argentina spiazza tutti. Belen si presenta con un outfit mozzafiato: vestito rosa cipria ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 marzo 2021)di” a C’èper te, ilreggifa impazzire i fan: «Si». Stasera in onda su Canale 5, l’ultima puntata del programma condotto Maria De Filippi. La prima persona a mandare laè Luciana Littizzetto. La comica convoca, Veronica Peparini con il fidanzato ballerino Andrea Muller e Gemma per avere consigli su come trovare un fidanzato più giovane. La prima delle tre destinarie della busta a entrare in studio è, in attesa della secondogenita. Ma la showgirl argentinatutti.si presenta con un outfit mozzafiato:rosa cipria ...

fraversion : @AndreaParre87 @IlContiAndrea Patty Pravo che si esibiva con i capezzoli a vista negli anni '70, in tv in prima ser… - TweetNotizie : Belen fuori di seno a C'è posta per te, il vestito trasparente senza reggiseno spiazza i fan: «Si vede tutto...» - ALDOHANS6 : @gibelli_omar Da una nazione dove l'80 dei maschi vuole fare il Corona e l 80% delle femmine la Belen cosa vuoi che… - gemitaids : ripensando a mia madre che guardando c'è posta ieri sera scioccata mi ha detto 'ma sta con le tette di fuori' rifer… - lucafontana06 : RT @PEACHYWORLD2: #cepostaperte #belen #tzvip Ascolta #FEAT( Fuori dagli Spazi ) di Francesca Michielin ???? -