BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 15 marzo 2021

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 15 marzo 2021: Sebbene Brooke (Katherine Kelly Lang) ringrazi Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per il suo aiuto nel proteggere Hope (Annika Noelle), le due non riescono a condividere pienamente le aspettative su Thomas (Matthew Atkinson). La collaborazione tra Thomas e Hope sembra essere iniziata con il piede giusto e Zoe (Kiara Barnes) appare un po' gelosa, ma Thomas le chiede di vedersi quella sera. Liam condivide gli ultimi aggiornamenti su Thomas con Wyatt (Darin Brooks).

