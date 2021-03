Basket | 22^ giornata Serie A 2021 | Treviso fa suo il posticipo contro la Fortitudo Bologna

(Di lunedì 15 marzo 2021) La De’ Longhiha fatto suo ildella 22^, superando 84-78 la. Un successo importante per la squadra di Menetti, che ora sogna i playoff, essendo al settimo posto in solitaria con 22 punti. Laresta ferma a 14 e manca l’occasione proprio di avvicinarsi al treno all’ottavo posto. Giovanni Vildera è il miglior marcatore dicon 16 punti, supportato anche da un Michal Sokolowski da 15 punti e 7 rimbalzi. Allanon sono bastati i 21 punti di Pietro Aradori e i 13 di Todd Withers. Primo quarto equilibrato e chiuso avanti solo di tre punti dai padroni di casa (24-21). Aradori piazza un parziale di 9-0 nel secondo quarto, che ribalta l’inerzia del match e vede...

... Crema, Cremona, Olginate, Pavia, Piadena, Sangiorgese, Varese e Vigevano, dalle siciliane Agrigento, Palermo, Ragusa e Torrenova e dalle emiliane Bologna2016, Fiorenzuola e Piacenza) ...... 'Il destino ha voluto questa partita; devo dire che, a prescindere dall'esito di questa partita, per quello che Giorgio ha rappresentato per entrambe le società e per ilin generale, l'...Treviso, 14 marzo 2021 – Terza sconfitta consecutiva per la Fortitudo Lavoropiù che cade a Treviso, superata 84-78 dalla De Longhi. In un PalaVerde dove si risente il tifo, la formazione di Luca Dalmo ...Grazie a una grande prestazione nel tiro da 3 punti al ritorno dagli spogliatoi, i Thunder di Shai Gilgeous-Alexander (30 punti, 5 assist) e Aleksej Pokusevski (23 punti, 10 rimbalzi, 4 ...