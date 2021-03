Barrow | «Nonostante l’errore ho mantenuto la concentrazione»

(Di domenica 14 marzo 2021) Musa, attaccante del Bologna, ha commentato la vittoria dei rossoblù contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni Musa, attaccante del Bologna, ha commentato la vittoria contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club rossoblù. «Siamo entrati con in testa la vittoria e l’abbiamo ottenuta.il mio errore nella ripartenza che ha causato il gol della Sampdoria, hola: è importante sapersi gestire nei vari momenti della partita, sono molto contento di aver dato il mio contributo alla squadra. Il mio ruolo? Io sono a disposizione, sia da punta che da esterno. Il mister mi vuole bene, qualche volta si arrabbia ma lo fa per migliorarmi». Leggi su Calcionews24.com

"All'intervallo, fossimo in vantaggio, mi sono arrabbiato in spogliatoio perché non vedevo il nostro gioco, troppi lanci lunghi e poca intensità - ha proseguito Mihajlovic - . Non sono i ...