Avatar batte Avengers | Engame | è di nuovo il film con l’incasso più alto di sempre

(Di domenica 14 marzo 2021) James Cameron si riconferma, ancora una volta, il re del box office. Dopo aver raggiunto il record con il monumentale Titanic nel 1997, il regista statunitense si è superato grazie al blockbuster, distribuito nel 2009. Un successo senza precedenti, letteralmente, che lo ha tenuto in vetta tra gli incassi più alti diper circa 10 anni. Tuttavia, l’uscita in sala di: Endgame lo aveva ufficialmente spodestato, rendendo la pellicola Marvel la più redditizia di tutti i tempi. Un primato durato 18 mesi: è stata confermata, infatti, la notizia che James Cameron si sia riappropriato del suo titolo. A riportare il regista in cima alla classifica è stata la programmazione delle sale cinesi, nelle qualiè ritornato da venerdì, stabilendo numeri da capogiro....

Ad oggi, l'incasso totale stimato pera livello globale è infatti pari a 2,802 miliardi di dollari, mentre Avengers: Endgame si trova ancora a 2,797 miliardi di dollari. Se Marvel non deciderà ...è ora a quota 2.8 miliardi di dollari mentre Endgame a 2.797 miliardi, come svela Deadline . Sia i fratelli Russo che i Marvel Studios si sono congratulati con James Cameron per essere tornato ...Grazie alla nuova uscita nei cinema cinesi l'Avatar di James Cameron scalza Avengers: Endgame e torna l'incasso più alto di sempre.... 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028 Le proiezioni per la giornata di sabato riportate da Deadline parlano di altri 2.3 milioni di dollari: entro la fine del weekend il ...