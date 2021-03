Automotive Cells Company produrrà batterie per altri OEM

(Di domenica 14 marzo 2021), la joint venture per la produzione dicostituita a settembre 2020 da Groupe PSA/Opel (ora Stellantis) e dalla multinazionale petrolifera Total/Saft aprirà la fornitura dei propri prodotti per veicoli elettrici non esclusivamente ai brand del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, ma anche adproduttori dell’. Ad annunciarlo l’amministratore delegato di ACC Yann Vincent: «Stiamo iniziando il primo contratto con Stellantis, ma anche discutendo con altre Case automobilistiche. La nostra missione è produrre e vendere a qualsiasi costruttore». Tra questi ci potrebbe essere anche Renault, vista la disponibilità del Gruppo francese ad entrare nella compagine azionaria della joint venture. Il progetto di...

Carlos Tavares parla di elettrificazione e assicura che ogni veicolo di Stellantis avrà anche una versione ibrida o elettrica a listino, grande obiettivo.