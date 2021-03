Autocertificazioni 2021: i nuovi moduli da scaricare (Di domenica 14 marzo 2021) Le nuove Autocertificazioni 2021 per gli spostamenti di marzo. Entrano in atto con il nuovo decreto varato. Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) Le nuoveper gli spostamenti di marzo. Entrano in atto con il nuovo decreto varato.

Advertising

JimmyMcGill70 : Piccola palla di neve che può diventare una slavina. Potete dichiarare serenamente il falso nelle autocertificazion… - moscam1 : Il giudice reggiano Dario De Luca ha assolto una coppia che dichiarò il falso nelle autocertificazioni: 'Solo un ma… - brindisilibera : New post (Covid.Puglia in zona rossa. Si ritorna con le autocertificazioni) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (Covid.Puglia in zona rossa. Si ritorna con le autocertificazioni) has been published on Brindisi Libera -… - CasilinaNews : Lazio, ufficiale la zona rossa da lunedì 15 marzo 2021: cosa cambierà, tra DAD e autocertificazioni e negozi… -