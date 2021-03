Autocertificazione marzo 2021 | necessaria per spostamenti in zona rossa

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 14 marzo 2021) Con il nuovo Decreto Legge del 12e e le nuove ordinanze del Ministero della Salute, torna l’. Il modulo da presentare, in caso di richiesta, è necessario per giustificare glie le visite ai congiunti. Per la visita a quest’ultimi, nel rispetto della privacy, non saranno chiesto i dati personali degli stessi. Da domani, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fioramonti vuole tamponi su infermieri e medici Il primo ministro norvegese Erna Solberg ha indetto una conferenza stampa Zingaretti invita a mettere la mascherina Il governo stanzierà fondi per le discoteche nel Dl agosto Berlusconi positivo al coronavirus Boccia in audizione sul Covid