(Di domenica 14 marzo 2021) AGI -alle 20 del 14 marzoal portone d'ingressodi, in viale Regina Elena, a Roma. Secondo quanto si apprende ignoti, dopo aver sparso di liquido infiammabile, hanno dato fuoco e sono fuggiti. Una pattuglia dei carabinieri con l'estintore in dotazione all'auto di servizio ha spento le fiamme. Le indagini sono in corso. Immediata la condanna del ministroa Salute Roberto Speranza che su Facebook scrive: "Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l'di". "A Silvio Brusaferro e a tutte le donne e gli uomini'Iss va il mio pieno sostegno e la gratitudine per il lavoro straordinario ...

davanti alla sede dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma. È successo attorno alle 20 quando ignoti hanno sparso liquido infiammabile davanti al portone d'ingresso in viale Regina ...Il portone d'ingresso dell' Istituto superiore di sanità è stato oggetto di un. Intorno alle ore 20, in via Regina Elene a Roma, alcuni ignoti hanno sparso di liquido infiammabile la porta d'ingresso dell' Iss dandole poi fuoco. Gli autori dell'si sono poi ...Roma, 14 marzo 2021 - Il portone d'ingresso dell'Istituto superiore di sanità è stato oggetto di un atto incendiario. Intorno alle ore 20, in via Regina Elene a Roma, alcuni ignoti hanno sparso di liq ...Atto incendiario davanti alla sede dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma. E' successo attorno alle 20 quando ignoti hanno sparso liquido infiammabile ...