ATP Dubai 2021: Thomas Fabbiano e Lorenzo Giustino perdono nell’ultimo turno di qualificazione (Di domenica 14 marzo 2021) Thomas Fabbiano e Lorenzo Giustino sono stati eliminati nell’ultimo turno di qualificazioni del torneo ATP 500 di Dubai, ma hanno ancora qualche speranza di rientrare in tabellone principale. La rinuncia di Stan Wawrinka, infatti, apre le porte a un lucky loser in aggiunta ai sei qualificati. Il trentunenne di Grottaglie perde contro l’australiano Christopher O’Connell per 6-2 6-4, senza mai essere realmente in grado di insidiarlo, dato che non arriva nessuna palla break in alcuno dei due set. Il più lottato è il secondo, dove fino al 4-4 il contesto è di incertezza, ma l’ultimo servizio perso arriva proprio qui. E non basta salire sul 15-30 nel decimo gioco per evitare la sconfitta. Per Lorenzo Giustino, invece, ancora più netto il ko ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021)sono stati eliminatidi qualificazioni del torneo ATP 500 di, ma hanno ancora qualche speranza di rientrare in tabellone principale. La rinuncia di Stan Wawrinka, infatti, apre le porte a un lucky loser in aggiunta ai sei qualificati. Il trentunenne di Grottaglie perde contro l’australiano Christopher O’Connell per 6-2 6-4, senza mai essere realmente in grado di insidiarlo, dato che non arriva nessuna palla break in alcuno dei due set. Il più lottato è il secondo, dove fino al 4-4 il contesto è di incertezza, ma l’ultimo servizio perso arriva proprio qui. E non basta salire sul 15-30 nel decimo gioco per evitare la sconfitta. Per, invece, ancora più netto il ko ...

OA_Sport : ATP Dubai 2021: niente ingresso in tabellone principale, posto da lucky loser permettendo, per Thomas Fabbiano e Lo… - livetennisit : ATP 500 Dubai: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurri nel turno decisivo delle quali - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: Un'altra settimana da non perdere su #SuperTennisTV: ?? 14-20 marzo ??ATP 500 Dubai ?? 15-20 marzo ?? ATP 500 Acapulco ??… - TiebreaktennisI : ATP Dubai, quali: Fabbiano e Giustino al turno decisivo - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: ATP Dubai - Draw: bye al primo turno per Sinner e Sonego. Il favorito è Thiem -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Dubai Fabbiano avanza a Dubai Cocciaretto ed Errani vanno ko in Messico ... ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.897.805 dollari che si disputa sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 31enne, n.180 ATP e dodicesima testa di serie, ha battuto 6 - 1, ...

Dubai, forfait di Wawrinka Non ci saranno tennisti svizzeri al torneo di Dubai. Dopo Roger Federer (ATP 6), anche Stan Wawrinka (20) ha infatti dichiarato forfait. Il vodese, che salter pure il Masters 1000 di Miami, si detto affaticato e dovrebbe tornare sui campi a ...

ATP 500 Dubai, tabellone: bye al primo turno per Sinner e Sonego. C’è anche Cecchinato Ubi Tennis Più ritiri che ritorni, Circoscrizione Paire e il blues di Federer: Warning 1×15 1×15 Una newsletter che sostiene fortemente la vaccinazione per i giornalisti, però PRIMA QUELLI DEL TENNIS. Anche questa volta FEDERER avrà una sezione tutta per lui, questo m ...

Fabbiano avanza a Dubai Cocciaretto ed Errani vanno ko in Messico Esordio con vittoria per Thomas Fabbiano nelle qualificazioni del “Duty Free Tennis Championships”, ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.897.805 dollari che si disputa sul cemento di Duba ...

... ricco torneo500 dotato di un montepremi di 1.897.805 dollari che si disputa sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. Il 31enne, n.180e dodicesima testa di serie, ha battuto 6 - 1, ...Non ci saranno tennisti svizzeri al torneo di. Dopo Roger Federer (6), anche Stan Wawrinka (20) ha infatti dichiarato forfait. Il vodese, che salter pure il Masters 1000 di Miami, si detto affaticato e dovrebbe tornare sui campi a ...1×15 Una newsletter che sostiene fortemente la vaccinazione per i giornalisti, però PRIMA QUELLI DEL TENNIS. Anche questa volta FEDERER avrà una sezione tutta per lui, questo m ...Esordio con vittoria per Thomas Fabbiano nelle qualificazioni del “Duty Free Tennis Championships”, ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.897.805 dollari che si disputa sul cemento di Duba ...