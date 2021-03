ATP 250 Santiago del Cile 2021, i risultati del 13 marzo. La finale sarà tra Cristian Garin e Facundo Bagnis (Di domenica 14 marzo 2021) Il tabellone principale del torneo ATP 250 di tennis di Santiago del Cile ha decretato quali saranno i due tennisti che si giocheranno il titolo sulla terra battuta sudamericana: le semifinali si sono concluse nel cuore della notte italiana, mentre l’ultimo atto si giocherà nella prima serata (ore 20.00 italiane) di oggi, domenica 14 marzo. Nella parte alta del tabellone a gioire è stato il tennista di casa e favorito numero uno del seeding, il Cileno Cristian Garín, il quale in un’ora e 23 minuti si è sbarazzato del colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, regolato con il punteggio di 6-4 6-3 senza particolari patemi d’animo. Nella sfida della parte bassa, invece, è andato in scena un derby argentino tra Facundo Bagnis e Federico Delbonis, testa di serie numero 8 del ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il tabellone principale del torneo ATP 250 di tennis didelha decretato quali saranno i due tennisti che si giocheranno il titolo sulla terra battuta sudamericana: le semifinali si sono concluse nel cuore della notte italiana, mentre l’ultimo atto si giocherà nella prima serata (ore 20.00 italiane) di oggi, domenica 14. Nella parte alta del tabellone a gioire è stato il tennista di casa e favorito numero uno del seeding, ilnoGarín, il quale in un’ora e 23 minuti si è sbarazzato del colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, regolato con il punteggio di 6-4 6-3 senza particolari patemi d’animo. Nella sfida della parte bassa, invece, è andato in scena un derby argentino trae Federico Delbonis, testa di serie numero 8 del ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP 250 Tennis, Basilashvili vince il torneo di Doha Un po' a sopresa è Nikoloz Basilashvili, a imporsi e trionfare nel torneo ATP 250 di Doha, lo stesso torneo che ha visto in settimana il ritorno di Federer con il georgiano che aveva proprio eliminato l'elevetico. Oggi invece ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto ...

Tennis: Sinner perde a Marsiglia contro Medvedev Daniil Medvedev ferma la corsa di Jannik Sinner nell'Atp 250 di Marsiglia. Oggi il 19enne di Sesto Pusteria è stato battuto nei quarti di finale dal russo, numero 3 del mondo e prima testa di serie in Francia, in due set per 6 - 2, 6 - 4. Sinner ha ...

Atp 250 Doha, Federer eliminato da Basilashvili ai quarti di finale Sky Sport TENNIS: TORNEO SANTIAGO. BAGNIS E’ IL PRIMO FINALISTA SANTIAGO (CILE) - Facundo Bagnis e' il primo finalista del "Chile Dove Man+Care Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 325.270 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa del ...

TENNIS: TORNEO DOHA. BASILASHVILI BATTE BAUTISTA AGUT IN FINALE DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Nikoloz Basilashvili si e' aggiudicato il titolo nel "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 787.930 dollari che si e' disputato sui campi in ...

