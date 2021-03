Atletica: tutto su Marcell Jacobs, la nuova stella dello sprint azzurro (Di domenica 14 marzo 2021) Un lampo azzurro. Lanciato verso il futuro. È un record che fa ben sperare, quello di Marcell Jacobs. 6”47 sui 60 metri agli Europei indoor a Torun, Polonia. Oro agli Europei, una settimana fa, nella specialità per un atleta italiano (non succedeva dal 1983 con Stefano Tilli), miglior tempo di sempre nella storia dell’atletica azzurra. Non si è limitato a vincere, Jacobs. Ha dominato con quella che a tutt’oggi è la seconda prestazione mondiale del 2021. Ma chi è questo ragazzo che in un week end è salito alla ribalta nazionale? Sconosciuto, per i più. Ma conosciutissimo e stimatissimo da chi gli predice un futuro da campione. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) Un lampo azzurro. Lanciato verso il futuro. È un record che fa ben sperare, quello di Marcell Jacobs. 6”47 sui 60 metri agli Europei indoor a Torun, Polonia. Oro agli Europei, una settimana fa, nella specialità per un atleta italiano (non succedeva dal 1983 con Stefano Tilli), miglior tempo di sempre nella storia dell’atletica azzurra. Non si è limitato a vincere, Jacobs. Ha dominato con quella che a tutt’oggi è la seconda prestazione mondiale del 2021. Ma chi è questo ragazzo che in un week end è salito alla ribalta nazionale? Sconosciuto, per i più. Ma conosciutissimo e stimatissimo da chi gli predice un futuro da campione.

Ultime Notizie dalla rete : Atletica tutto Paola Mora confermata alla guida del Coni Trento ...allo sport non posso che commentare positivamente il momento di consultazione e decisione per tutto ... che è profondamente attenta ai valori positivi e di crescita peculiari alla pratica atletica". ...

Tricolori Cross, gli U16 del Lazio terzi in Italia ... ed una grande soddisfazione per tutto il movimento del mezzofondo laziale, movimento che da anni ... Partendo con le gare delle cadette, una bravissima Ginevra Di Mugno (Atletica Frascati) conquista la ...

Atletica: tutto su Marcell Jacobs, la nuova stella dello sprint azzurro Vanity Fair Italia Atletica: tutto su Marcell Jacobs, la nuova stella dello sprint azzurro Un lampo azzurro. Lanciato verso il futuro. È un record che fa ben sperare, quello di Marcell Jacobs. 6”47 sui 60 metri agli Europei indoor a Torun, Polonia. Oro agli Europei, una settimana fa, nella ...

Atletica: Liliana Scibetta rieletta alla guida della FIDAL Agrigento che sta colpendo tutto il mondo sportivo ed in particolare quello dell’Atletica Leggera, che sta destando allarme e preoccupazione, non può e non deve scoraggiarci. Sono fermamente convinta che i ...

