Atletica, Tamberi sui social: “Sono positivo al Covid. Fate attenzione” (Di domenica 14 marzo 2021) Gianmarco Tamberi ha annunciato di essere positivo al coronavirus e di averlo scoperto tre giorni dopo i Campionati europei indoor di Atletica leggera di Torun terminati domenica scorsa. Il vicecampione... Leggi su feedpress.me (Di domenica 14 marzo 2021) Gianmarcoha annunciato di essereal coronavirus e di averlo scoperto tre giorni dopo i Campionati europei indoor dileggera di Torun terminati domenica scorsa. Il vicecampione...

