Atletica | Jacobs | “Lavoro mirato per arrivare al massimo della forma a Tokyo”

"All'inizio non volevamo neppure fare la stagione indoor per puntare direttamente sulle gare all'aperto in vista di Tokyo, però abbiamo cambiato programma perché, avendo lavorato diversamente e cambiato un po' di cose tecniche, avevamo bisogno di testare in gara se quello che stavamo facendo era corretto. E' stata tutta una sorpresa". Marcell Jacobs, campione d'Europa in sala nei 60 metri a Torun 2021, parla così ai microfoni di 'Extratime', il programma sportivo di Radio1 Rai. Il velocista azzurro, tesserato per le Fiamme Oro, dopo il record italiano dei 60 sembra poter aspirare a quello dei 100, visto che per far meglio di Tortu gli bastano 5 centesimi. "Quando i tempi diventano importanti 5 centesimi equivalgono ad anni di Lavoro – assicura Jacobs – Però, arrivando con 6.47 sui 60 si presume che nei 100 dovrei ...

