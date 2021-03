Atletica, Gianmarco Tamberi positivo al Covid-19: “Sto bene, ho avuto 39.9 di febbre” (Di domenica 14 marzo 2021) Gianmarco Tamberi è purtroppo risultato positivo al Covid-19. Il marchigiano, grande protagonista settimana scorsa agli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera, ha comunicato la notizia sui suoi profili social. L’azzurro, capace di conquistare la medaglia d’argento con un eccellente 2.35 metri, lo ha scoperto a 72 ore di distanza dal suo rientro in Italia dalla Polonia, avvenuto lunedì (sei giorni fa). Il ribattezzato Gimbo ha scritto di stare bene, ma ha avuto febbre a 40 gradi nei primi due giorni. Gianmarco Tamberi ha iniziato in questo modo: “Ho aspettato qualche giorno a dirvelo amici miei, aspettavo di star di nuovo bene e trovare le parole giuste… Purtroppo al ritorno a casa dopo i campionati ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021)è purtroppo risultatoal-19. Il marchigiano, grande protagonista settimana scorsa agli Europei Indoor 2021 dileggera, ha comunicato la notizia sui suoi profili social. L’azzurro, capace di conquistare la medaglia d’argento con un eccellente 2.35 metri, lo ha scoperto a 72 ore di distanza dal suo rientro in Italia dalla Polonia, avvenuto lunedì (sei giorni fa). Il ribattezzato Gimbo ha scritto di stare, ma haa 40 gradi nei primi due giorni.ha iniziato in questo modo: “Ho aspettato qualche giorno a dirvelo amici miei, aspettavo di star di nuovoe trovare le parole giuste… Purtroppo al ritorno a casa dopo i campionati ...

