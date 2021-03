Atletica | Emmanuel Ihemeje vola a 17 26 metri! Quarto italiano di sempre | è minimo per le Olimpiadi

(Di domenica 14 marzo 2021)si è reso protagonista di una superlativa prestazione nella Finale NCAA indoor (il campionato universitario statunitense). L’azzurro ha vinto il salto triplo con un eccellente balzo da 17.26 metri in quel di Fayetteville (USA), migliorando di addirittura 85 centimetri il suo personale realizzato lo scorso 30 gennaio nello stesso impianto. Il 22enne bergamasco, autore del volo di lusso in occasione deltentativo, è diventato ildiin questa specialità al coperto, alle spalle soltanto di Fabrizio Donato (17,73), Daniele Greco (17,70) e Paolo Camossi (17,32)., nato a Carrara da genitori di origine nigeriana e poi cresciuto a Verdellino (in provincia di Bergamo), ha ottenuto lo standard di iscrizione alle ...

Arriva un risultato eclatante per l'azzurra dagli Stati Uniti.Ihemeje è infatti atterrato a 17,26 nel salto triplo a Fayetteville, in Arkansas, vincendo nella finale dei campionati Ncaa indoor. Il ventiduenne ...Il giovane azzurroIhemeje è atterrato a 17,26 nel salto triplo a Fayetteville, in Arkansas, vincendo nella finale dei campionati Ncaa indoor. Per il 22enne bergamasco dell'Estrada, ...FAYETTEVILLE - Giorno di finalissime alle Finals NCAA (e scusate la ridondanza) a Fayetteville, in Arkansas. Nel precedente post ho scritto delle cose enormi successe su 60, 200 e 400 con relativi vid ...Atletica, Emmanuel Ihemeje firma il primato personale saltando 17.26 nel triplo in Arkansas: è il quarto italiano di sempre al coperto.