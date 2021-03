AstraZeneca spaventa ma Aifa rassicura: 'Non è pericoloso' - In Italia quasi due milioni di vaccinati (Di domenica 14 marzo 2021) Il Piemonte blocca un lotto di AstraZeneca dopo la morte di un docente che si era vaccinato, e Bologna si aggiunge alle altre Procure (dopo Catania, Trapani, Napoli, Siracusa e Bologna) che indagano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) Il Piemonte blocca un lotto didopo la morte di un docente che si era vaccinato, e Bologna si aggiunge alle altre Procure (dopo Catania, Trapani, Napoli, Siracusa e Bologna) che indagano ...

Advertising

MediasetTgcom24 : AstraZeneca spaventa ma Aifa rassicura: 'Non è pericoloso' | In Italia quasi due milioni di vaccinati #covid… - bellalilli16 : RT @MediasetTgcom24: AstraZeneca spaventa ma Aifa rassicura: 'Non è pericoloso' | In Italia quasi due milioni di vaccinati #covid https://… - Cristin97215062 : RT @MediasetTgcom24: AstraZeneca spaventa ma Aifa rassicura: 'Non è pericoloso' | In Italia quasi due milioni di vaccinati #covid https://… - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: AstraZeneca spaventa ma Aifa rassicura: 'Non è pericoloso' | In Italia quasi due milioni di vaccinati #covid https://… - mimich58 : RT @MediasetTgcom24: AstraZeneca spaventa ma Aifa rassicura: 'Non è pericoloso' | In Italia quasi due milioni di vaccinati #covid https://… -