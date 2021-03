AstraZeneca, individuato lotto sospetto. Riprendono vaccinazioni (Di domenica 14 marzo 2021) Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale di un paio d’ore finalizzata a individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all’insegnante biellese deceduto. Il lotto è stato individuato eproseguono ora regolarmente le somministrazioni di vaccini AstraZeneca appartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell’Aifa e della Commissione piemontese per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Piemonte. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di domenica 14 marzo 2021) Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di vaccino, dopo la sospensione precauzionale di un paio d’ore finalizzata a individuare e isolare ildel quale faceva parte la dose somministrata all’insegnante biellese deceduto. Ilè statoeproseguono ora regolarmente le somministrazioni di vacciniappartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell’Aifa e della Commissione piemontese per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Piemonte. L'articolo proviene da Nuova Società.

