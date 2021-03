AstraZeneca assicura: “Il vaccino è sicuro, 17 milioni di persone vaccinate”. Aifa: “Allarme ingiustificato” (Di domenica 14 marzo 2021) AstraZeneca, in un comunicato, risponde all’allarmismo rispetto alla sicurezza sul suo vaccino contro il Covid-19, smentendo ogni possibilità che possa causare trombosi o embolie. Il vaccino messo a punto dall’Università di Oxford e dalla sua azienda associata è stato difeso anche dall’Aifa, Agenzia italiana del farmaco. Il caso è scoppiato dopo che in Piemonte sono state sospese le vaccinazioni con l’AstraZeneca, in seguito riprese, per la morte di un docente di Biella che si era vaccinato da poco. La correlazione tra questi due eventi non è stata dimostrata, come sottolinea Aifa. AstraZeneca: vaccino sicuro AstraZeneca ha voluto rassicurare sulle prestazioni del suo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 marzo 2021), in un comunicato, risponde all’allarmismo rispetto alla sicurezza sul suocontro il Covid-19, smentendo ogni possibilità che possa causare trombosi o embolie. Ilmesso a punto dall’Università di Oxford e dalla sua azienda associata è stato difeso anche dall’, Agenzia italiana del farmaco. Il caso è scoppiato dopo che in Piemonte sono state sospese le vaccinazioni con l’, in seguito riprese, per la morte di un docente di Biella che si era vaccinato da poco. La correlazione tra questi due eventi non è stata dimostrata, come sottolineaha voluto rre sulle prestazioni del suo ...

